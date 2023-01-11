Вознесенская окружная прокуратура обратилась в суд с иском о возвращении в собственность государства кургана, расположенного на земельном участке стоимостью 14 миллионов гривен.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
Установлено, что в частную собственность вместе с окружающими сельхозугодиями, во время разделения на паи земель на территории Бугского сельского совета, был незаконно передан курган, который является археологическим объектом культурного наследия.
Обращение прокурора в суд направлено на удовлетворение общественной потребности в восстановлении законности при решении вопроса пребывания исключительно в собственности государства объектов культуры – бесценных памятников археологии.
В настоящее время судом открыто производство по делу, его рассмотрение продолжается.
Напомним, в Баштанском районе Николаевской области местный фермер во время полевых работ случайно обнаружил курган. Погребение, вероятно, относится к Киммерийской эпохе.
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Вознесенская окружная прокуратура обратилась в суд с иском о возвращении в собственность государства кургана, расположенного на земельном участке стоимостью 14 миллионов гривен.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
Установлено, что в частную собственность вместе с окружающими сельхозугодиями, во время разделения на паи земель на территории Бугского сельского совета, был незаконно передан курган, который является археологическим объектом культурного наследия.
Обращение прокурора в суд направлено на удовлетворение общественной потребности в восстановлении законности при решении вопроса пребывания исключительно в собственности государства объектов культуры – бесценных памятников археологии.
В настоящее время судом открыто производство по делу, его рассмотрение продолжается.
Напомним, в Баштанском районе Николаевской области местный фермер во время полевых работ случайно обнаружил курган. Погребение, вероятно, относится к Киммерийской эпохе.