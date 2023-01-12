Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Соледара Донецкой области, сравнив, как выглядел город в августе 2022 года и сейчас.

Снимки компания обнародовала в Twitter.

На фото можно увидеть, что хотя в августе некоторые дома были разрушены, но масштабы разрушений были значительно меньше.

Дома в Соледаре 1 августа 2022 года Maxar Technologies Дома в Соледаре 10 января 2023 года Maxar Technologies

Дома в Соледаре 1 августа 2022 года Maxar Technologies Дома в Соледаре 10 января 2023 года Maxar Technologies

Также Maxar показал фото поля в районе Бахмута, которое изуродовали бомбы.

Поле в районе Бахмута, 7 января 2022 года Maxar Technologies

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои. После понесенных потерь войска РФ в очередной раз произвели замену своих подразделений, увеличили количество «вагнеровцев», пытаются прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не преуспевают.

По данным Генштаба, Россия пытается взять под контроль Соледар и пути поставок украинских подразделений: бои продолжаются, оккупанты терпят большие потери. россияне ведут наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях. На последнем – безрезультатно.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 11 января рассказал, что в Соледаре остаются 559 человек, в том числе 15 детей, передает «Радио Свобода». Чиновник уверяет, что эти люди не захотели уехать, когда еще была такая возможность. Теперь его закрыли из-за активных боевых действий.



