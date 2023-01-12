Кабинет министров утвердил порядок реализации в течение 2023 года экспериментального проекта по замене бытовых ламп накаливания на светодиодные лампы для экономии электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на постановление правительства от 10 января.

Согласно документу, непосредственными получателями являются физические лица — граждане Украины, достигшие 18-летнего возраста и присвоенный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Они смогут обменять на Укрпочте пять лампочек.

Можно подавать заявку через «Действие». Предварительная заявка, оформленная средствами Портала Действие, содержит перечень таких сведений о получателе и условиях обмена лампочек:

1) фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

2) дата рождения;

3) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

4) индекс отделения почтовой связи АО «Укрпочта», в котором получатель желает получить светодиодные лампы;

5) тип светодиодных ламп;

6) количество светодиодных ламп;

7) контактный номер телефона;

8) номер заявки.

При подаче предварительной заявки светодиодные лампы выбранного типа хранятся в выбранном отделении «Укрпочта» в течение пяти дней, после чего заявка отменяется.

В таком случае получатель может подать предварительную заявку повторно или обратиться непосредственно на Укрпочту для получения светодиодных ламп.

После получения светодиодных ламп повторная подача предварительной заявки блокируется средствами Портала «Действие».

Получение светодиодных ламп непосредственно на «Укрпочте» осуществляется в любом отделении почтовой связи при предоставлении исправных бытовых ламп накаливания в количестве пяти штук и такой информации о получателе и об условиях обмена лампочек:

1) фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

2) дата рождения;

3) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

4) тип светодиодных ламп;

5) количество светодиодных ламп;

6) контактный номер телефона.

Учет полученных светодиодных ламп ведет АО «Укрпочта», которое ежедневно представляет в Минцифру следующую информацию:

1) фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

2) дата рождения;

3) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

4) индекс отделения почтовой связи АО «Укрпочта», в котором получатель получил светодиодные лампы;

5) тип светодиодных ламп;

6) количество светодиодных ламп;

7) контактный номер телефона;

8) номер заявки;

9) статус заказа.

По условиям эксперимента, при ввозе в Украину товаров, предоставляемых партнерами по развитию в рамках экспериментального проекта, не применяются требования о наличии декларации о соответствии и маркировке знаком соответствия техническим регламентам, энергетической этикетке и микрофише, при наличии документов и маркировки, подтверждающих соответствие таких товаров требованиям актов законодательства Европейского Союза по гармонизации языком оригинала.