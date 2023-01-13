Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 740 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 114 военных погибших.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.23 ориентировочно составили:
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 12 января, украинские защитники поразили 28 районов сосредоточения российских войск и отразили атаки россиян вблизи 17 населенных пунктов.
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Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 740 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 114 военных погибших.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.23 ориентировочно составили:
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 12 января, украинские защитники поразили 28 районов сосредоточения российских войск и отразили атаки россиян вблизи 17 населенных пунктов.