Село Посад-Покровское, расположенное в 35 километрах от Херсона, разрушено обстрелами почти на 98%.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Сейчас здесь проживает не более 200 человек. Это менее 10 части от числа обитателей до начала полномасштабного вторжения России.

Через населенный пункт на границе с Николаевской областью ориентировочно 9 месяцев проходила линия фронта.

Кроме жилых домов русские военные уничтожили школу, детсад, дом культуры, магазины, аптеки.

Напомним, что журналисты американского телеканала CNN сняли успехи украинского контрнаступления от Николаева в сторону Херсона, съездив в уволенный Посад-Покровский.