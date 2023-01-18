Украинцы вскоре смогут узнавать через приложение «Действие», кто пересматривал их персональные данные в государственном реестре.
Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.
Как сообщает министерство, правительство приняло постановление, определяющее новый порядок взаимодействия между государственными реестрами в системе «Трембита» и подключение к нему. Вскоре каждый случай отслеживания будет фиксироваться в этой системе, а пользователю будет поступать пуш-сообщение в Действии о том, что определенный госорган запрашивал персональные данные.
Пока команда Минцифры при поддержке международных партнеров работает над технической реализацией соответствующих законодательных норм.
Система «Трембита» функционирует с 2020 года. Через нее органы власти получают данные из государственных реестров благодаря построению электронных взаимодействий.
Министерство отмечает, что это значительно уменьшает бюрократию и делает жизнь украинцев проще. Например, именно благодаря “Трембиту” получают данные из реестров, которые отображаются в цифровых документах в Действии.
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Украинцы вскоре смогут узнавать через приложение «Действие», кто пересматривал их персональные данные в государственном реестре.
Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.
Как сообщает министерство, правительство приняло постановление, определяющее новый порядок взаимодействия между государственными реестрами в системе «Трембита» и подключение к нему. Вскоре каждый случай отслеживания будет фиксироваться в этой системе, а пользователю будет поступать пуш-сообщение в Действии о том, что определенный госорган запрашивал персональные данные.
Пока команда Минцифры при поддержке международных партнеров работает над технической реализацией соответствующих законодательных норм.
Система «Трембита» функционирует с 2020 года. Через нее органы власти получают данные из государственных реестров благодаря построению электронных взаимодействий.
Министерство отмечает, что это значительно уменьшает бюрократию и делает жизнь украинцев проще. Например, именно благодаря “Трембиту” получают данные из реестров, которые отображаются в цифровых документах в Действии.