Украинцы вскоре смогут узнавать через приложение «Действие», кто пересматривал их персональные данные в государственном реестре.

Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

Как сообщает министерство, правительство приняло постановление, определяющее новый порядок взаимодействия между государственными реестрами в системе «Трембита» и подключение к нему. Вскоре каждый случай отслеживания будет фиксироваться в этой системе, а пользователю будет поступать пуш-сообщение в Действии о том, что определенный госорган запрашивал персональные данные.

Пока команда Минцифры при поддержке международных партнеров работает над технической реализацией соответствующих законодательных норм.

Система «Трембита» функционирует с 2020 года. Через нее органы власти получают данные из государственных реестров благодаря построению электронных взаимодействий.

Министерство отмечает, что это значительно уменьшает бюрократию и делает жизнь украинцев проще. Например, именно благодаря “Трембиту” получают данные из реестров, которые отображаются в цифровых документах в Действии.