Россия, скорее всего, рассматривает возможность размещения небольшого количества своих новых боевых танков Т-14 «Армата» в Украине в пропагандистских целях.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

— В конце декабря 2022 изображения показали Т-14 на полигоне на юге России: это место связывали с деятельностью перед развертыванием для операции в Украине. Это произошло после того, как проправительственные российские СМИ утверждали, что Т-14 готовятся к развертыванию, говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что пока неясно, переместила ли Россия этот тип танков в Украину. При этом использование Армат против Сил обороны предусматривает риски для РФ.

— Любое развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России. Одиннадцать лет разработки программы сопровождались задержками, сокращением планируемого размера парка и сообщениями о проблемах с производством, — говорится в сообщении.

Дополнительным вызовом для России является отладка логистической цепи для Т-14, поскольку она больше и тяжелее других российских танков.