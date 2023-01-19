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Россия, скорее всего, рассматривает возможность размещения небольшого количества своих новых боевых танков Т-14 «Армата» в Украине в пропагандистских целях.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
— В конце декабря 2022 изображения показали Т-14 на полигоне на юге России: это место связывали с деятельностью перед развертыванием для операции в Украине. Это произошло после того, как проправительственные российские СМИ утверждали, что Т-14 готовятся к развертыванию, говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что пока неясно, переместила ли Россия этот тип танков в Украину. При этом использование Армат против Сил обороны предусматривает риски для РФ.
— Любое развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России. Одиннадцать лет разработки программы сопровождались задержками, сокращением планируемого размера парка и сообщениями о проблемах с производством, — говорится в сообщении.
Дополнительным вызовом для России является отладка логистической цепи для Т-14, поскольку она больше и тяжелее других российских танков.
— Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в пропагандистских целях. Производство, вероятно, идет только в десятках, тогда как командиры вряд ли доверят машине в бою, — подытожили в Минобороны королевства.
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Россия, скорее всего, рассматривает возможность размещения небольшого количества своих новых боевых танков Т-14 «Армата» в Украине в пропагандистских целях.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
— В конце декабря 2022 изображения показали Т-14 на полигоне на юге России: это место связывали с деятельностью перед развертыванием для операции в Украине. Это произошло после того, как проправительственные российские СМИ утверждали, что Т-14 готовятся к развертыванию, говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что пока неясно, переместила ли Россия этот тип танков в Украину. При этом использование Армат против Сил обороны предусматривает риски для РФ.
— Любое развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России. Одиннадцать лет разработки программы сопровождались задержками, сокращением планируемого размера парка и сообщениями о проблемах с производством, — говорится в сообщении.
Дополнительным вызовом для России является отладка логистической цепи для Т-14, поскольку она больше и тяжелее других российских танков.
— Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в пропагандистских целях. Производство, вероятно, идет только в десятках, тогда как командиры вряд ли доверят машине в бою, — подытожили в Минобороны королевства.