В Николаевской области полицейские задержали вознесенца за незаконное хранение вооружения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В ходе досудебного расследования следователи получили информацию о том, что житель Вознесенска хранит у себя дома вооружение. Во время обыска у него обнаружили и изъяли автомат Калашникова, два магазина с 60 патронами к нему, гранату похожие на Ф-1 и гранату похожую на РГД-5, а также два запала к ним.

Мужчину следователи задержали в порядке ст. 208 УК Украины. Весь арсенал вооружения полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

В настоящее время 58-летнему жителя Вознесенска следователи по процессуальному руководству Николаевской областной прокуратуры сообщили о подозрении по ч.1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжается следствие.