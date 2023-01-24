Две украинские памятные монеты вошли в десятку лучших монет мира. Также они победили в двух номинациях престижного конкурса «Монета года» от авторитетного нумизматического издания World Coin News.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Среди денежных знаков-победителей – «К 30-летию независимости Украины» (нейзильбер, номинал 5 гривен; номинация – «Самая художественная монета») и «25 лет Конституции Украины» (серебро, номинал 10 гривен; номинация – «Лучшая монета о современном событии »).

Автор эскиза первой монеты – украинский художник Олег Шупляк, скульптором - Владимир Атаманчук. Автор эскиза второго денежного знака есть художник Владислав Яровой. Программное моделирование обеих монет осуществил работник Банкнотно-монетного двора НБУ Юрий Лукьянов.

Ранее НБУ сообщил, что семь украинских памятных монет попали в сотню самых лучших монет со всего мира.

Напомним, что Нацбанк решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии «Вооруженные Силы Украины» номиналом 10 гривен во время наличных расчетов в качестве оборотных монет.