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Во Львовской области пограничники отказали в выезде за границу «многодетному» отцу, который не смог назвать даты рождения своих детей.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
В ведомстве сообщают, что 58-летний уроженец Херсона направлялся в Польшу рейсовым автобусом.
Мужчина во время прохождения контроля предоставил копии трех нотариально удостоверенных свидетельств о рождении детей. Также в его паспорт были внесены сведения о троих детях 8, 11 и 15 лет.
В ходе проверки у пограничников возникли сомнения в действительности документов. Да, они обнаружили ряд признаков, указывающих подделку.
— В ходе беседы «многодетный отец» затруднился назвать дату рождения ни одного из детей, в каком городе были изданы их документы и вообще «забыл», где находятся его дети. Впоследствии мужчина признался, что купил фальшивку у неизвестных для пересечения границы, – говорится в сообщении.
Выявленного правонарушителя пограничники передали правоохранителям и направили им уведомление об обнаружении признаков уголовных правонарушений по ст. 358 по подделке документов и их сбыту.
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Во Львовской области пограничники отказали в выезде за границу «многодетному» отцу, который не смог назвать даты рождения своих детей.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
В ведомстве сообщают, что 58-летний уроженец Херсона направлялся в Польшу рейсовым автобусом.
Мужчина во время прохождения контроля предоставил копии трех нотариально удостоверенных свидетельств о рождении детей. Также в его паспорт были внесены сведения о троих детях 8, 11 и 15 лет.
В ходе проверки у пограничников возникли сомнения в действительности документов. Да, они обнаружили ряд признаков, указывающих подделку.
— В ходе беседы «многодетный отец» затруднился назвать дату рождения ни одного из детей, в каком городе были изданы их документы и вообще «забыл», где находятся его дети. Впоследствии мужчина признался, что купил фальшивку у неизвестных для пересечения границы, – говорится в сообщении.
Выявленного правонарушителя пограничники передали правоохранителям и направили им уведомление об обнаружении признаков уголовных правонарушений по ст. 358 по подделке документов и их сбыту.
Ранее, житель Южноукраинска и гражданин Молдовы пытались незаконно переправить за границу военнообязанного