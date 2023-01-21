Во Львовской области пограничники отказали в выезде за границу «многодетному» отцу, который не смог назвать даты рождения своих детей.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

В ведомстве сообщают, что 58-летний уроженец Херсона направлялся в Польшу рейсовым автобусом.

Мужчина во время прохождения контроля предоставил копии трех нотариально удостоверенных свидетельств о рождении детей. Также в его паспорт были внесены сведения о троих детях 8, 11 и 15 лет.

В ходе проверки у пограничников возникли сомнения в действительности документов. Да, они обнаружили ряд признаков, указывающих подделку.

— В ходе беседы «многодетный отец» затруднился назвать дату рождения ни одного из детей, в каком городе были изданы их документы и вообще «забыл», где находятся его дети. Впоследствии мужчина признался, что купил фальшивку у неизвестных для пересечения границы, – говорится в сообщении.

Выявленного правонарушителя пограничники передали правоохранителям и направили им уведомление об обнаружении признаков уголовных правонарушений по ст. 358 по подделке документов и их сбыту.

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