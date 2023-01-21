|Скорость ветра:
|4.3 м/с
|Восход солнца:
|07:29
|Заход солнца:
|16:36
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|4.1 м/с
|Восход солнца:
|07:47
|Заход солнца
|16:30
|Температура завтра:
|+4 C°
В январе зафиксировано два эпизода аномального тепла, что привело к установке новых температурных рекордов в Николаеве.
Синоптик Харьковского центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич опубликовал показатели новых исторических максимумов января в городах Украины. Согласно этим данным первая волна потепления была в начале января, вторая – 18-20 января.
Так, согласно данным, 20 января в Николаеве воздух прогрелся до 15,1 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 января - 14,2 градуса.
— Почти на всех метеостанциях, за исключением юго-восточной части, были установлены новые температурные рекорды.Тропический воздух африканского происхождения на фоне отсутствия снежного покрова и малооблачного неба, а также благоприятные синоптические условия привели к столь масштабной температурной аномалии на больших территориях, - написал Игорь Кибальчич.
В табличке, обнародованной синоптиком, приведено значение максимальной температуры воздуха по 115 метеостанциям, где они стали самыми высокими для января за весь период инструментальных наблюдений. Рядом стоит дата установки рекорда, а также предыдущее значение и год, пояснил Кибальчич.
«Подобные аномалии, особенно в таких масштабах, могут быть результатом изменения климата, на фоне чего в последующие годы зимой эпизодические волны тепла станут более интенсивными и продолжительными», - отметил Игорь Кибальчич.
Он опубликовал также фотоснимки вегетационных растений в условиях весеннего тепла в Николаевской и Одесской областях.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
В январе зафиксировано два эпизода аномального тепла, что привело к установке новых температурных рекордов в Николаеве.
Синоптик Харьковского центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич опубликовал показатели новых исторических максимумов января в городах Украины. Согласно этим данным первая волна потепления была в начале января, вторая – 18-20 января.
Так, согласно данным, 20 января в Николаеве воздух прогрелся до 15,1 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 января - 14,2 градуса.
— Почти на всех метеостанциях, за исключением юго-восточной части, были установлены новые температурные рекорды.Тропический воздух африканского происхождения на фоне отсутствия снежного покрова и малооблачного неба, а также благоприятные синоптические условия привели к столь масштабной температурной аномалии на больших территориях, - написал Игорь Кибальчич.
В табличке, обнародованной синоптиком, приведено значение максимальной температуры воздуха по 115 метеостанциям, где они стали самыми высокими для января за весь период инструментальных наблюдений. Рядом стоит дата установки рекорда, а также предыдущее значение и год, пояснил Кибальчич.
«Подобные аномалии, особенно в таких масштабах, могут быть результатом изменения климата, на фоне чего в последующие годы зимой эпизодические волны тепла станут более интенсивными и продолжительными», - отметил Игорь Кибальчич.
Он опубликовал также фотоснимки вегетационных растений в условиях весеннего тепла в Николаевской и Одесской областях.