В январе зафиксировано два эпизода аномального тепла, что привело к установке новых температурных рекордов в Николаеве.

Синоптик Харьковского центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич опубликовал показатели новых исторических максимумов января в городах Украины. Согласно этим данным первая волна потепления была в начале января, вторая – 18-20 января.

Так, согласно данным, 20 января в Николаеве воздух прогрелся до 15,1 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 января - 14,2 градуса.

— Почти на всех метеостанциях, за исключением юго-восточной части, были установлены новые температурные рекорды.Тропический воздух африканского происхождения на фоне отсутствия снежного покрова и малооблачного неба, а также благоприятные синоптические условия привели к столь масштабной температурной аномалии на больших территориях, - написал Игорь Кибальчич.

В табличке, обнародованной синоптиком, приведено значение максимальной температуры воздуха по 115 метеостанциям, где они стали самыми высокими для января за весь период инструментальных наблюдений. Рядом стоит дата установки рекорда, а также предыдущее значение и год, пояснил Кибальчич.

«Подобные аномалии, особенно в таких масштабах, могут быть результатом изменения климата, на фоне чего в последующие годы зимой эпизодические волны тепла станут более интенсивными и продолжительными», - отметил Игорь Кибальчич.

Он опубликовал также фотоснимки вегетационных растений в условиях весеннего тепла в Николаевской и Одесской областях.