В Берлине трое русскоязычных мужчин напали на двух беженцев из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в центральном районе немецкой столицы в субботу днем. Согласно свидетельствам потерпевших и свидетелей, в берлинском метро двух гражданок Украины 24 и 25 лет начали оскорблять трое мужчин, говоривших на русском языке.

Когда девушки вышли из вагона на станции Александерплац, один из мужчин схватил младшую украинку за волосы и ударил по голове. В конфликт вмешались другие пассажиры, после чего нападавшие поспешили скрыться.

После инцидента пострадавшая девушка пожаловалась на головные боли, но от помощи медиков отказалась. В настоящее время этот случай расследует немецкая полиция.

Напомним, в Польше двое неизвестных мужчин совершили нападение с ножом на двух гражданок Украины. Одна из них погибла.