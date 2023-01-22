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В Берлине трое русскоязычных мужчин напали на двух беженцев из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Инцидент произошел в центральном районе немецкой столицы в субботу днем. Согласно свидетельствам потерпевших и свидетелей, в берлинском метро двух гражданок Украины 24 и 25 лет начали оскорблять трое мужчин, говоривших на русском языке.
Когда девушки вышли из вагона на станции Александерплац, один из мужчин схватил младшую украинку за волосы и ударил по голове. В конфликт вмешались другие пассажиры, после чего нападавшие поспешили скрыться.
После инцидента пострадавшая девушка пожаловалась на головные боли, но от помощи медиков отказалась. В настоящее время этот случай расследует немецкая полиция.
Напомним, в Польше двое неизвестных мужчин совершили нападение с ножом на двух гражданок Украины. Одна из них погибла.
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В Берлине трое русскоязычных мужчин напали на двух беженцев из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Инцидент произошел в центральном районе немецкой столицы в субботу днем. Согласно свидетельствам потерпевших и свидетелей, в берлинском метро двух гражданок Украины 24 и 25 лет начали оскорблять трое мужчин, говоривших на русском языке.
Когда девушки вышли из вагона на станции Александерплац, один из мужчин схватил младшую украинку за волосы и ударил по голове. В конфликт вмешались другие пассажиры, после чего нападавшие поспешили скрыться.
После инцидента пострадавшая девушка пожаловалась на головные боли, но от помощи медиков отказалась. В настоящее время этот случай расследует немецкая полиция.
Напомним, в Польше двое неизвестных мужчин совершили нападение с ножом на двух гражданок Украины. Одна из них погибла.