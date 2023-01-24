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Средняя температура в Николаевской области в январе 2023 на пять-шесть градусов превышает абсолютный средний максимум по многолетнему наблюдению. Из-за потепления в Николаевском зоопарке 21 января расцвели первые подснежники.
Об этом Суспільному рассказала дежурний синоптик Николаевского гидрометцентра Ульяна Трумбицына.
По словам Ульяны Трумбицыной, превышение температуры воздуха вызвано теплым циклоном, который задел Николаевщину.
— Был очень мощный циклон и центр его размещался над Скандинавией, а вся Европа и Николаевская область были под влиянием передней части этого высотного образования. Это тепло у нас было пять дней и вызвало такие аномальные температуры, — говорит Ульяна Трумбицына.
Именно из-за аномального тепла 21 января в Николаевском зоопарке расцвели подснежники. Предыдущее рекордно раннее цветение было зафиксировано несколько лет назад 29-30 января.
На эту неделю, 23-29 января, по словам Ульяны николаевцев ожидает более прохладная погода. Ночью до шести градусов мороза, а днем от 0 до +5.
В первой половине недели, 23-25 января, в Николаеве и области будет наблюдаться облачная погода, преимущественно без осадков. С четверга, 26 января, возможен дождь и мокрый снег. Также ожидается понижение ночных температур до шести градусов мороза.
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Средняя температура в Николаевской области в январе 2023 на пять-шесть градусов превышает абсолютный средний максимум по многолетнему наблюдению. Из-за потепления в Николаевском зоопарке 21 января расцвели первые подснежники.
Об этом Суспільному рассказала дежурний синоптик Николаевского гидрометцентра Ульяна Трумбицына.
По словам Ульяны Трумбицыной, превышение температуры воздуха вызвано теплым циклоном, который задел Николаевщину.
— Был очень мощный циклон и центр его размещался над Скандинавией, а вся Европа и Николаевская область были под влиянием передней части этого высотного образования. Это тепло у нас было пять дней и вызвало такие аномальные температуры, — говорит Ульяна Трумбицына.
Именно из-за аномального тепла 21 января в Николаевском зоопарке расцвели подснежники. Предыдущее рекордно раннее цветение было зафиксировано несколько лет назад 29-30 января.
На эту неделю, 23-29 января, по словам Ульяны николаевцев ожидает более прохладная погода. Ночью до шести градусов мороза, а днем от 0 до +5.
В первой половине недели, 23-25 января, в Николаеве и области будет наблюдаться облачная погода, преимущественно без осадков. С четверга, 26 января, возможен дождь и мокрый снег. Также ожидается понижение ночных температур до шести градусов мороза.