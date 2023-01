Книга об Украине возглавила топ продаж на платформе электронной коммерции Amazon.

Об этом сообщили в Госкомтелерадио.

— Книга «Украина. Страна изнутри» возглавила топ продаж на Amazon, — говорится в сообщении.

Украинская версия книги вышла в 2019 году. Англоязычная версия книги «Ukraine. Страна изнутри», вышедшая 16 января в британском издательстве Batsford, возглавила топ продаж на Amazon в категории Hot New Releases in History of Ukraine. Книгу можно заказать. Ее стоимость – £25.00.

Издание будет содержать более 350 фотографий, а также QR-коды, ведущие на лонгриды на вебсайте Ukraïner.

Напомним, что книга «Война, сменившая Рондо» Романы Романишин и Андрея Лесива попала в список лучших изданий 2022 года крупнейшей ежедневной газеты Германии – Süddeutsche Zeitung.