В рамках разрабатываемой в Офисе президента налоговой реформы обсуждается перевод расчетов за подакцизные товары в безналичный формат. Это нужно для выведения топливного, алкогольного и табачного рынков из тени.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

— Мы планируем две фундаментальные изменения. Первое – это электронный акциз. Не допотопные акцизные марки, которые клеятся на пачки, а уникальный QR-код. Второй концепт – для того, чтобы эта вся система заработала, – перевести расчеты за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, то есть в оплату картой, – заявил Шурма.

По его словам, в настоящее время доля нелегального рынка табачных изделий оценивается в 30%. Для ликероводочной продукции этот показатель может быть еще выше.

– В рамках реформы мы будем приводить ставки налогов к среднеевропейским уровням, – сказал Шурма.

Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что подобный формат был протестирован в мае прошлого года, когда большинство поставщиков топлива перевели клиентов на оплату картой или через приложение.

Это, по его словам, позволило «обелить» оборот топлива.

— Это произойдет и с табаком, и с алкоголем, потому что ликвидируется возможность неуплаты акциза, – уверен замглавы ОП.

Напомним, что Кабинет Министров поддержал законопроект по изменениям в Налоговый кодекс Украины, которым предусматривается частичный возврат ставок акциза на топливо, действовавших до полномасштабного вторжения.