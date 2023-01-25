Во Львове провели уникальную операцию по пересадке лёгких от посмертного донора. Это вторая операция в Украине и первая, которую украинские врачи провели самостоятельно без помощи иностранных коллег.

Операция длилась 16 часов, сообщает пресс-служба Минздрава.

— Легкие получил киевлянин Алексей Чернышков. Ему 56 лет. Ликвидатор аварии на ЧАЭС У него была тотальная буллезная эмфизема — едва мог самостоятельно пройти 30 метров. Сам воспитывает 11-летнего сына. На операцию решился, чтобы у его мальчика был папа. Пока дышит самостоятельно и чувствует себя прекрасно! – говорится в сообщении.

Отмечается, что донором стал 54-летний мужчина, скончавшийся в результате инсульта. Его родные согласились отдать органы ради спасения жизни.

— Это решение позволило спасти не только Алексея, а целых пять жизней! Кроме лёгких врачи смогли пересадить еще сердце, печень и почки! Все операции прошли удачно! Светлая память донору. Безграничная благодарность родным за их решение! — рассказали в Минздраве.

Историческую операцию провела команда Первого медобъединения Львова во главе с кардиохирургами Романом Домашичем и Игорем Гуменным.

Ранее в Николаевской областной детской клинической больнице специалисты нескольких медицинских учреждений провели уникальную операцию по удалению большой опухоли у 15-летней девушки.