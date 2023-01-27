Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» объявило тендер на закупку 18 мощных генераторов ожидаемой стоимостью в 9 миллионов 999 тысяч 900 гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Начало аукциона намечено на 6 февраля.

Предприятие планирует приобрести 9 дизельных генераторов Bek Generator BGR 50 мощностью 44 кВт и еще 9 — Bek Generator BGR 125 мощностью 89,6 кВт.

Победитель должен будет поставить все генераторы до 31 декабря этого года.