Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» объявило тендер на закупку 18 мощных генераторов ожидаемой стоимостью в 9 миллионов 999 тысяч 900 гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Начало аукциона намечено на 6 февраля.
Предприятие планирует приобрести 9 дизельных генераторов Bek Generator BGR 50 мощностью 44 кВт и еще 9 — Bek Generator BGR 125 мощностью 89,6 кВт.
Победитель должен будет поставить все генераторы до 31 декабря этого года.
Генераторы планируют использовать, чтобы обеспечить бесперебойную работу на объектах в городе.
Напомним, что Николаев получил 280 генераторов, которые передала Великобритания. Это стало возможным благодаря коллективу посольства Украины.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» объявило тендер на закупку 18 мощных генераторов ожидаемой стоимостью в 9 миллионов 999 тысяч 900 гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Начало аукциона намечено на 6 февраля.
Предприятие планирует приобрести 9 дизельных генераторов Bek Generator BGR 50 мощностью 44 кВт и еще 9 — Bek Generator BGR 125 мощностью 89,6 кВт.
Победитель должен будет поставить все генераторы до 31 декабря этого года.
Генераторы планируют использовать, чтобы обеспечить бесперебойную работу на объектах в городе.
Напомним, что Николаев получил 280 генераторов, которые передала Великобритания. Это стало возможным благодаря коллективу посольства Украины.