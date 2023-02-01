В Николаевской области в селе Мирное эксгумировали тело 37-летнего местного жителя, погибшего от вражеского обстрела села еще весной прошлого года.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

В прокуратуре Николаевской области установили, что мужчина погиб в результате обстрела населенного пункта подразделениями вооруженных сил России 16 марта 2022 года.

— Мужчина пытался спасти свою загоревшуюся квартиру из-за «прилета», однако потерял жизнь. Вот таков он обещанный «русский мир», – написал Сергей Шайхет.

В прокуратуре добавили, что тело мужчины правоохранители направили для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину его смерти. Принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

Напомним, что в селе Новопетровка Николаевской области правоохранители эксгумировали тела трех несовершеннолетних девушек, погибших в результате российской агрессии.