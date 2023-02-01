СБУ разоблачила руководство департамента миграционной полиции на масштабных схемах крыширования проституции в Киеве и других регионах страны.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 1 февраля.

В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ задержали заместителя начальника Департамента миграционной полиции, руководителя отдела профильного подразделения столичной полиции и еще двенадцати участников группировки.

По данным следствия, чиновники «прикрывали» деятельность разветвленной сети мест разврата в Киеве. Ежемесячно «доходы» организаторов нелегального бизнеса составляли более 50 миллионов гривен.

К таким «заведениям» подбирали девушек от 18 до 30 лет с уязвимым психо-эмоциональным состоянием.

Кроме этого, они создали сеть специализированных групп в мессенджерах, в которых администраторы подыскивали гражданок для предоставления интимных услуг за деньги, в том числе эскорта.

— Сутенеры предлагали им поездки к клиентам в разных областях Украины, а также отправляли за границу. Стоимость «услуг» составляла от 500 до 10 тысяч долларов за ночь, говорится в сообщении СБУ.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели более 30 обысков по адресам пребывания фигурантов, в том числе в административных зданиях Национальной полиции Украины.

На основании собранных доказательств более 20 лицам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что в 2019 году Николаевщина вошла в тройку лидеров по количеству обнаруженных проституток.