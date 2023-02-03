Модель украинского самолета Ан-225 «Мрия» добавят в игру Microsoft Flight Simulator, где игроки смогут почувствовать себя его пилотом.

Об этом сообщила компания ГП «Антонов» в Twitter.

ГП Антонов и корпорация Microsoft заключили лицензионный договор на право использования торговой марки Ан-225 Мечта. Виртуальную модель разрабатывала студия iniBuilds.

Добавить новый самолет в симулятор полетов – инициатива Microsoft. Разработчики воспроизвели Ан-225 в максимально приближенном к оригиналу виде.

Украинский борт будет добавлен в Microsoft Flight Simulator с релизом отдельного дополнения. Чтобы пилотировать легендарный самолет, необходимо будет приобрести у Steam DLC стоимостью 19,99 долларов. Предусмотрена ли региональная стоимость для Украины, пока неизвестно.

Все средства, вырученные от продаж дополнения с украинским самолетом для Microsoft Flight Simulator, передадут предприятию «Антонов» на строительство новой «Мечты».

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что ГП «Антонов» работает над восстановлением «Мечты».

Легендарная «Мечта» была уничтожена в результате атаки на аэропорт «Гостомель».