В Херсоне в результате артиллерийских обстрелов россиянами в ночь на 3 февраля дотла сгорел торговый центр «Эпицентр».

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Мощный артиллерийский обстрел вызвал масштабный пожар, охвативший все здание. В социальных сетях Херсона уже назвали атаку оккупантов целенаправленной, цель которой – взорвать жизнь в регионе и оставить херсонцев без средств к существованию. Люди убеждены, что таким образом враг пытается привести в отчаяние местное население.

Эпицентр возобновил работу после деоккупации Херсона, чтобы предоставить жителям города доступ к товарам первой необходимости. Впрочем, в результате очередной террористической атаки врага торговый объект, расположенный на Бериславском шоссе, 17, был полностью уничтожен.

— Очень больно отдавать себе отчет, что мы потеряли место, где работали много лет, куда вкладывали так много собственных усилий и любви, которое стало частью нас самих. За одну ночь оно превратилось в пепелище. Сотни людей потеряли свое место работы, а еще тысячи теперь не смогут обеспечить себя самыми важными товарами. Людей лишают возможности к существованию, – говорит и.о. директора торгового центра Дениса Литвинова.

Работники пожарной безопасности города и работники компании приложили героические усилия для преодоления огня, но локализовать пожар не удалось из-за попадания в источник газоснабжения.

В социальных сетях Херсона уже назвали атаку оккупантов целенаправленной, цель которой – взорвать жизнь в регионе и оставить херсонцев без средств к существованию. Люди убеждены, что таким образом враг пытается привести в отчаяние местное население.