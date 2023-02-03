В Николаевской области начали создавать штурмовые бригады «Гвардии наступления», в которые приглашают добровольцев.

Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили на совместном брифинге начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергея Шайхета, командира воинской части 3039 Национальной гвардии Украины Сергея Вакуленко и первого заместителя начальника отряда — начальника штаба 79 пограничного отряда, полковника Руслана Явтушинского.

— Это не мобилизация, это добровольцы. Добровольцы, которых мы ищем, это мотивированные люди, желающие и готовые отвоевывать нашу Украину. Сейчас мы призываем присоединяться всех, кто имеет желание, хорошую физическую форму и мотивацию. Сейчас именно то время, когда мы собираемся выбросить врага с нашей земли, – сказал Виталий Ким и добавил, что добровольцы будут проходить обучение.

По его словам, бригады будут сформированы по определенным направлениям работы: «Есть те, кто будет отвоевывать Крым. Есть те, кто будет охранять границы».

В частности, в ряды нового подразделения «Лют» призывает вступить глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

— Штурмовая бригада «Лют» – это военизированное подразделение полиции нового образца. Спецподразделение позволит обеспечить быстрое и эффективное выполнение полицией задач, направленных на укрепление нацбезопасности Украины, – отметил Сергей Шайхет.

По его словам, сейчас идет формирование бригады, в ее состав уже вошли полицейские с боевым опытом работы, которые «проявили себя на разных участках фронта».

Он также добавил, что в бригаду, заркем вошли спецподразделения «Сафари» и «Цунами», а также батальон патрульной службы полиции особого назначения «Луганск 1» имени Героя Украины Сергея Губанова.

— Это бойцы, которые выполняли задачи на Киевском, Харьковском, Херсонском, Николаевском и Донецком направлениях, - добавил Сергей Шайхет.

Он указал, что бригада «Лют» состоит из двух штурмовых полков, батальона особого назначения, артиллерийского полка и роты специальных операций. В арсенале уже есть современная бронетехника и вооружение.

Добровольцы бригады будут проводить штурмовые действия, обезвреживать ДРГ и незаконные вооруженные формирования врага, а также осуществлять аэроразведку для выявления и уничтожения враждебных позиций.

— Мы предлагаем достойную заработную плату, дополнительные выплаты в зависимости от условий службы, безвозмездная медпомощь и санитарно-курортное лечение, возможность получить образование в ведомственных вузах во время службы или бесплатно или льготно, право на получение жилья за счет государства, денежную компенсацию за аренду жилья, льготы после получения участника боевых действий, – добавил руководитель областной полиции.

Узнать больше информации и записаться онлайн можно на сайте: storm.mvs.gov.ua. Также если у вас возникли вопросы, можно позвонить по телефону: 080 010 00 20 или обратиться в определенные центры предоставления административных услуг в Николаевской области:

г. Николаев, ул. Адмиральская, 20;

г. Николаев, просп. Богоявленский, 1;

г. Николаев, просп. Богоявленский, 314;

г. Баштанка, ул. Полтавская, 4;

г. Первомайск, ул. Михаила Грушевского, 1;

г. Вознесенск, ул. Соборности, 14.

Ранее в Нацполиции сообщили, что Украина готовится к освобождению Луганска, Донецка и Крыма от российских оккупантов, поэтому Министерство внутренних дел формирует 8 штурмовых бригад «Гвардии наступления», в которые приглашает добровольцев.