В результате обстрела оккупантами текстильной фабрики «Никотекс» в Николаеве окружающей среде нанесен ущерб на 448,3 миллиона гривен.



Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В июле 2022 года, в результате ракетных обстрелов, разрушено здание и сооружения ООО «НикоТекс», что повлекло засор строительными отходами и обломками ракеты земельного участка, а также произошел пожар производственных мощностей предприятия на площади 2465 квадратных метров.

Основным видом деятельности предприятия было производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, поэтому при пожаре горело химическое сырье предприятия – 145 тонн полиэфирного волокна и 313 тонн регенерата.

В результате обследования установлено, что площадь засоренного земельного участка составляет 22348 квадратных метров, а общий объем отходов, образованных по результатам ракетного удара, превышает 100 кубических метров.

По подсчетам специалистов инспекции, размер ущерба, вызванного загрязнением атмосферного воздуха неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, составляет 9,2 миллиона гривен. Размер ущерба, обусловленного засорением земельных ресурсов – 439,1 миллиона.

Информация о причиненном ущербе внесена в общий реестр ущерба, причиненного окружающей среде в результате военной агрессии.