Суд приговорил к 9 годам заключения фотографа из Киевской области, который производил детскую порнографию, работая на праздниках в детсадах. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали в суде вину жителя Киевщины в вербовке малолетних девушек с целью их эксплуатации в детской порнографии, а также изготовлении, хранении и распространении материалов порнографического характера, содержащего детскую порнографию (ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст.156, ч. 4, ч. 5 ст.301 УК Украины). Он приговорен к 9 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

Сообщается, что прокурор доказал, что на протяжении 2013-2020 годов фотограф, работавший на праздниках в детсадах в одном из городов Киевской области, пользуясь доверием воспитателей, оставался один на один с малолетними девочками. Он заставлял детей становиться в смоделированные им сексуальные позы и снимал это для сбыта в интернете. За все время мужчина изготовил около 10 тысяч фото и видео файлов детской порнографии.

Также доказано, что осужденный, используя уязвимое состояние, вербовал малолетних детей для эксплуатации в порноиндустрии. За эти услуги он платил девочкам от 100 до 300 грн. В уголовном производстве установлено 43 потерпевших ребенка.

«На основании приговора суда сведения гражданина подлежат внесению в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц», - информирует ОГП.

По ходатайству прокурора, изъятую у осужденного численную компьютерную технику и фото оборудование, конфисковано в доход государства для нужд Вооруженных Сил Украины.