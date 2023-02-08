В январе «Новая Почта» открыла первое грузовое отделение в Польше. Оттуда можно отправить посылку весом до 1000 кг.
«Новая почта» в середине марта открывает первое отделение в столице Литвы Вильнюсе.
Об этом компания сообщила 8 февраля.
Отделение будет грузовым, через него можно отправлять и получать посылки Украины весом до 1000 кг.
Адрес отделения: Вильнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303, вот его страница в Facebook.
В январе «Новая Почта» открыла первое грузовое отделение в Польше. Оттуда можно отправить посылку весом до 1000 кг.
«Новая почта» в середине марта открывает первое отделение в столице Литвы Вильнюсе.
Об этом компания сообщила 8 февраля.
Отделение будет грузовым, через него можно отправлять и получать посылки Украины весом до 1000 кг.
Адрес отделения: Вильнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303, вот его страница в Facebook.
В январе «Новая Почта» открыла первое грузовое отделение в Польше. Оттуда можно отправить посылку весом до 1000 кг.