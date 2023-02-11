Прилет в «Сердца города»

Уже в этом году в Николаеве начнут восстанавливать пострадавшие от обстрелов россиян объекты в общественных местах.

Об этом в ходе брифинга в пятницу, 10 февраля, рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Дмитрий Бездольный, пишут НикВести.

— У нас был ряд попаданий в «Сердце города» («Манганаровский сквер», — прим.). Там будет восстановление. В целом многие объекты в общественных местах пострадали. Их частичное восстановление планируется и в этом году, – сказал Дмитрий Бездольный.

Напомним, ночью 27 сентября в центр города прилетели вражеские ракеты. Были разрушены дома и автомобили. Той же ночью россияне попали в самое «Сердце города».

От мощного взрыва стальная труба, пролегающая на глубине около нескольких метров у сквера, приобрела форму овала, а через 800 метров от места прилета, еще была разрушена и бетонная труба.