Популярный певец уже в третий раз после начала широкомасштабного вторжения выступает перед десантниками 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

И на этот раз концерт состоялся в прифронтовом населенном пункте, не так далеко от позиций, сдерживающих от враждебного нашествия маруновские береты из Николаева.

Об этом сообщили в Службе по связям с общественностью 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.

На встречу со звездой пришли бойцы бригады, свободные в этот день от исполнения служебных обязанностей.

— Не удивляюсь, что такая звезда посетила нашу бригаду в этот праздничный день, ведь Святослав Вакарчук и «79-ка» – это крепкая и взаимная любовь навсегда! – сказал после концерта один из зрителей.

Закончилось мероприятие уже традиционным фотографированием звезды на память со всеми желающими.