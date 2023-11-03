Сполучені Штати Америки 3 листопада виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

«Сьогодні Міністерство оборони (DoD) оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Це включає в себе скорочення допомоги у сфері безпеки із запасів Міністерства оборони на суму до 125 мільйонів доларів для задоволення невідкладних бойових потреб України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також виділено 300 мільйонів доларів із коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.

Йдеться про п’ятдесятий транш обладнання адміністрації Джо Байдена, який буде надано Україні із запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

Що увійшло в пакет допомоги:

Додаткові боєприпаси для національних перспективних зенітно-ракетних систем (NASAMS);

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

Артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;

Ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

Протитанкові комплекси «Джавелін» і АТ-4;

Понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

Підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

Протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;

Спорядження для холодної погоди;

Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Також Україна отримає додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.

У Пентагоні уточнили, що цей пакет використовує 300 мільйонів доларів USAI, наданих відповідно до постійної резолюції, яку нещодавно ухвалив Конгрес, і вичерпує кошти, що залишилися від USAI, які наразі доступні для підтримки України.

Нагадаємо, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про масштабний пакет санкцій проти 130 фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії постачати технології для військового виробництва.