Сполучені Штати Америки 3 листопада виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.
«Сьогодні Міністерство оборони (DoD) оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Це включає в себе скорочення допомоги у сфері безпеки із запасів Міністерства оборони на суму до 125 мільйонів доларів для задоволення невідкладних бойових потреб України», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також виділено 300 мільйонів доларів із коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.
Йдеться про п’ятдесятий транш обладнання адміністрації Джо Байдена, який буде надано Україні із запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.
Що увійшло в пакет допомоги:
Також Україна отримає додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.
У Пентагоні уточнили, що цей пакет використовує 300 мільйонів доларів USAI, наданих відповідно до постійної резолюції, яку нещодавно ухвалив Конгрес, і вичерпує кошти, що залишилися від USAI, які наразі доступні для підтримки України.
Нагадаємо, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про масштабний пакет санкцій проти 130 фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії постачати технології для військового виробництва.
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Сполучені Штати Америки 3 листопада виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.
«Сьогодні Міністерство оборони (DoD) оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Це включає в себе скорочення допомоги у сфері безпеки із запасів Міністерства оборони на суму до 125 мільйонів доларів для задоволення невідкладних бойових потреб України», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також виділено 300 мільйонів доларів із коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.
Йдеться про п’ятдесятий транш обладнання адміністрації Джо Байдена, який буде надано Україні із запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.
Що увійшло в пакет допомоги:
Також Україна отримає додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.
У Пентагоні уточнили, що цей пакет використовує 300 мільйонів доларів USAI, наданих відповідно до постійної резолюції, яку нещодавно ухвалив Конгрес, і вичерпує кошти, що залишилися від USAI, які наразі доступні для підтримки України.
Нагадаємо, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про масштабний пакет санкцій проти 130 фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії постачати технології для військового виробництва.