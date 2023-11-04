Вчора, 3 листопада, о 15:16 та сьогодні, 4 листопада, о 00:36 фіксувалися артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також сьогодні, 4 листопада, о 03:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Дмитрівка Куцурубської громади, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 2 листопада та у ніч проти 3 листопада російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили три ударних безпілотники типу «Shahed-131/136».