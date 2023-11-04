Вчора, 3 листопада, о 15:16 та сьогодні, 4 листопада, о 00:36 фіксувалися артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також сьогодні, 4 листопада, о 03:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Дмитрівка Куцурубської громади, постраждалих немає.
Нагадаємо, що 2 листопада та у ніч проти 3 листопада російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили три ударних безпілотники типу «Shahed-131/136».
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Вчора, 3 листопада, о 15:16 та сьогодні, 4 листопада, о 00:36 фіксувалися артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також сьогодні, 4 листопада, о 03:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Дмитрівка Куцурубської громади, постраждалих немає.
Нагадаємо, що 2 листопада та у ніч проти 3 листопада російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили три ударних безпілотники типу «Shahed-131/136».