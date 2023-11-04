В анексованому Криму оголосили повітряну тривогу, окупанти заявляють, що влаштували димову завісу в Севастопольській бухті.
Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв та «Крим Реалії».
ЗМІ повідомляють, що в Криму оголосили повітряну тривогу. Окупанти в соцмережах уже повідомили про «успішну роботу ППО».
У Севастополі видно дим, окупанти повідомляють, нібито все гаразд.
«Дим у районі Севастопольської бухти — це військові використовують табельні засоби маскування», — написав Михайло Розвожаєв.
Нагадаємо, 1 листопада повідомлялось, що у тимчасово окупованому Севастополі вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу й окупанти знову перекрили Кримський міст.
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В анексованому Криму оголосили повітряну тривогу, окупанти заявляють, що влаштували димову завісу в Севастопольській бухті.
Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв та «Крим Реалії».
ЗМІ повідомляють, що в Криму оголосили повітряну тривогу. Окупанти в соцмережах уже повідомили про «успішну роботу ППО».
У Севастополі видно дим, окупанти повідомляють, нібито все гаразд.
«Дим у районі Севастопольської бухти — це військові використовують табельні засоби маскування», — написав Михайло Розвожаєв.
Нагадаємо, 1 листопада повідомлялось, що у тимчасово окупованому Севастополі вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу й окупанти знову перекрили Кримський міст.