В анексованому Криму оголосили повітряну тривогу, окупанти заявляють, що влаштували димову завісу в Севастопольській бухті.

Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв та «Крим Реалії».

ЗМІ повідомляють, що в Криму оголосили повітряну тривогу. Окупанти в соцмережах уже повідомили про «успішну роботу ППО».

У Севастополі видно дим, окупанти повідомляють, нібито все гаразд.

«Дим у районі Севастопольської бухти — це військові використовують табельні засоби маскування», — написав Михайло Розвожаєв.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялось, що у тимчасово окупованому Севастополі вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу й окупанти знову перекрили Кримський міст.