Міністерство оборони на основі Концепції військової кадрової політики розробить «дорожню карту» щодо системи роботи з особовим складом ЗСУ.

Про це заявила заступниця міністра оборони Наталя Калмикова в ефірі телемарафону «Єдині новини», пише «Укрінформ».

«Концепція — це є рамковий документ, який визначає бачення того, як конкретно буде розвиватися система роботи з особовим складом. Вона, дійсно, написана на період до 2028 року з урахуванням того, що у нас буде за цей період і завершення війни, і демобілізація, і буде вже умовно мирний час. Але цей документ про те, що захист країни відбувається сьогодні і він відбуватиметься завтра. Ми говоримо про те, що сьогодні є вимога часу і в тому числі рекрутинг, про який говориться останні дні і тижні дуже багато. Це нові інструменти залучення людей до захисту Батьківщини», — зазначила Наталя Калмикова.

За її словами, дорожня карта опише, в які терміни та коли переглянуть політики кар’єрного зростання, психологічного, медичного та соціального супроводу військовослужбовця тощо.

Наталя Калмикова. також згадала про рекрутинг, про який йдеться у Концепції, зазначивши, що він не замінить призов, а «дасть змогу кожному українцю набути навичок для захисту — себе, своїх близьких і країни».

Нагадаємо, що за добу сили РФ чотири рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.