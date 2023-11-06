Новий український дрон-камікадзе пішов у серійне виробництво, і його вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.

Про це розповів генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП.

За його словами, рекордна дальність бойового вильоту нової розробки — 1000 кілометрів.

— В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог «Шахеда», а є і більш потужні моделі, бо «Шахеди» так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками, — зазначив Герман Сметанін.

Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 кілометрів, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво «Укроборонпрому». Виріб тоді був лише на стадії випробування.

Нагадаємо, на міжнародній оборонній виставці «International Defence Industry Fair» у Туреччині презентували розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління MAGURA V5.