У Миколаєві планують реконструювати акваторію морського порту та облаштувати там якірні стоянки. Для цього 6 грудня проведуть громадські онлайн-слухання.

Про це йдеться у відповідному оголошенні на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Йдеться про реконструкцію вже існуючих якірних стоянок №1 та №2, що розташовані в акваторії Східного рейду порту. Для цього там планують виконати роботи з днопоглиблення ділянки акваторії.

Наразі тривають громадські обговорення цих планів. Миколаївці можуть подавати свої зауваження або пропозиції письмово (зокрема в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань.

У період воєнного стану громадські слухання проводяться онлайн. Перші відбудуться вже 6 грудня 2023 року о 10:00 за посиланням (номер наради: 2365 048 5442; пароль: JkecDhSA637).

Нагадаємо, половину акваторій біля Миколаївського морського порту можна розміновувати. Для цього потрібні спеціальні судна-платформи, якими треба забезпечити ДССТ та ДСНС.