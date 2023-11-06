Наразі в Україні розслідуються 265 проваджень щодо воєнних злочинів РФ проти довкілля, 14 з них — за фактами екоциду.

Про це у соцмережі X повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

«6 листопада — Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. Масштаби російської агресії та її згубні наслідки для довкілля вимагають глобальної відповіді», — написав генпрокурор.

За його словами, забруднення повітря, води та ґрунтів, знищення лісів та сільськогосподарських угідь, атаки на ядерні об’єкти — усе це воєнні злочини проти довкілля. Шкоду від них відчуватимуть люди в Україні та за її межами ще десятки років, адже довкілля не має кордонів.

«Росія повинна понести за це відповідальність та відшкодувати усі завдані збитки. Наразі розслідується 265 проваджень щодо воєнних злочинів проти довкілля, 14 — за фактами екоциду», — зазначив Андрій Костін.

Генпрокурор зауважив, що це непросте завдання, адже тривалий час ця сфера не була достатньо врегульованою у міжнародному праві і багато речей Україна робить вперше.

«На щастя, ми не самі. І ми вдячні всім і кожному: міжнародним партнерам, українським колегам, представникам громадських організацій, які підтримують нас на цьому шляху», — заявив він.

Читайте також статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів» та «Перетворили на військовий плацдарм: Як окупанти знищують заповідний острів Джарилгач».