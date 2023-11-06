В Миколаївський ТЕЦ заявили, що ремонт тепломережі по вулиці Маріупольській, який розпочали наприкінці вересня, завершать за місяць.

Про це розповів генеральний директор ТЕЦ Дмитро Мирошниченко у коментарі «НикВести».

Варто зазначити, що з вересня 2023 року у Центральному районі Миколаєва співробітники ТЕЦ виконують заміну 300 метрів труби. Через це вулиця Маріупольська у центрі міста вже понад місяць перебуває у розритому стані. Станом на 6 листопада там досі перекрито рух пішоходів та автомобільного транспорту.

За словами Дмитра Мирошниченка, під час виконання робіт з розриття для заміни тепломереж були виявлені несанкціоновані врізки по електриці та водопостачанню, які спричинили затримки у роботі.

— Під час проведення ремонтних робіт фактично неможливо було копати екскаватором, через те, що люди зробили несанкціоновані врізки по електриці чи по воді, тому це все потрібно було по декілька раз узгоджувати з різними підприємствами. Зварювальні роботи будуть завершені до кінця тижня. На завершення земельних робіт потрібно буде ще три тижні, як мінімум. Зате тепер ми про цю ділянку тепломережі забудемо на 10 років. Якби ми її не відремонтували, ми б за опалювальний сезон могли її перекопати два чи три рази. Тому треба ще умовно місяць потерпіти і потім на 10 років забути про ремонт даної ділянки тепломережі, – сказав Дмитро Мирошниченко.

Тендер на реконструкцію майже 300 метрів тепломагістралі по вулиці Маріупольській був оголошений в липні 2023 року. Вартість робіт — 24 мільйони 56 тисяч гривень.

Як відомо, ділянка тепломережі по вулиці Московській експлуатується без капітального ремонту вже більше 25 років і є однією з найпроблемніших у місті. З 2015-2020 рік на цій ділянці сталося 16 аварій тепломережі. Проектом передбачалась повна заміна існуючих теплопроводів, а також реконструкція вузлів теплопроводів в теплових камерах. Споживачами теплової енергії є житлові будинки та об’єкти соціально-культурного призначення.

У 2019 році, представник «Миколаївської ТЕЦ» заявив, що підприємство змінило 30 метрів тепломереж на вулиці Московській і швидше за все більше не влаштовуватиме розкриттів для ремонту комунікацій.

Нагадаємо, восени 2021 року стало відомо, що за п’ять років на поточний ремонт тепломережі на вулиці Маріупольській (колишня Московська) «Миколаївська ТЕЦ» витратила близько 3,5 мільйонів гривень. 2022 року планували капітально відремонтувати ділянку в межах вулиці Адмірала Макарова та вулиці Потьомкінської, однак проєкт не було втілено через початок повномасштабного вторгнення РФ.