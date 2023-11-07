У Миколаївському вищому професійному училищі № 21 UNDP та Уряд Данії запровадили короткострокові курси для електриків.

Це зроблено для часткового вирішення проблеми безробіття і нестачі кваліфікованих кадрів на Миколаївщині, повідомили у міськраді.

Днями в училищі побували делегація UNDP в Україні на чолі з Постійним представником Яко Сільє.

«Ці курси розроблені для людей, які зазнали впливу війни та потребують перепідготовки, щоб здобути актуальні для місцевого ринку праці навички», — йдеться у повідомленні.

Спільно з Європейським Союзом навчальний заклад вже обладнали електротехнікою та спеціалізованими меблями.

Крім того, заклади професійно-технічної освіти Миколаєва та області завдяки співпраці UNDP та Данії до кінця 2023 року отримають обладнання для навчання у галузях медицини, електротехніки, відновлюваної енергетики та будівництва. Це дасть змогу підготувати ще більше охочих здобути затребувані професії.

Нагадаємо, на початку осені Міністерство зі стратегічних галузей промисловості України спільно з двома провідними закладами вищої освіти розпочало перший пілотний навчальний курс із виготовлення та використання боєприпасів для дронів.