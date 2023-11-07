У Миколаївському вищому професійному училищі № 21 UNDP та Уряд Данії запровадили короткострокові курси для електриків.
Це зроблено для часткового вирішення проблеми безробіття і нестачі кваліфікованих кадрів на Миколаївщині, повідомили у міськраді.
Днями в училищі побували делегація UNDP в Україні на чолі з Постійним представником Яко Сільє.
«Ці курси розроблені для людей, які зазнали впливу війни та потребують перепідготовки, щоб здобути актуальні для місцевого ринку праці навички», — йдеться у повідомленні.
Спільно з Європейським Союзом навчальний заклад вже обладнали електротехнікою та спеціалізованими меблями.
Крім того, заклади професійно-технічної освіти Миколаєва та області завдяки співпраці UNDP та Данії до кінця 2023 року отримають обладнання для навчання у галузях медицини, електротехніки, відновлюваної енергетики та будівництва. Це дасть змогу підготувати ще більше охочих здобути затребувані професії.
Нагадаємо, на початку осені Міністерство зі стратегічних галузей промисловості України спільно з двома провідними закладами вищої освіти розпочало перший пілотний навчальний курс із виготовлення та використання боєприпасів для дронів.
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У Миколаївському вищому професійному училищі № 21 UNDP та Уряд Данії запровадили короткострокові курси для електриків.
Це зроблено для часткового вирішення проблеми безробіття і нестачі кваліфікованих кадрів на Миколаївщині, повідомили у міськраді.
Днями в училищі побували делегація UNDP в Україні на чолі з Постійним представником Яко Сільє.
«Ці курси розроблені для людей, які зазнали впливу війни та потребують перепідготовки, щоб здобути актуальні для місцевого ринку праці навички», — йдеться у повідомленні.
Спільно з Європейським Союзом навчальний заклад вже обладнали електротехнікою та спеціалізованими меблями.
Крім того, заклади професійно-технічної освіти Миколаєва та області завдяки співпраці UNDP та Данії до кінця 2023 року отримають обладнання для навчання у галузях медицини, електротехніки, відновлюваної енергетики та будівництва. Це дасть змогу підготувати ще більше охочих здобути затребувані професії.
Нагадаємо, на початку осені Міністерство зі стратегічних галузей промисловості України спільно з двома провідними закладами вищої освіти розпочало перший пілотний навчальний курс із виготовлення та використання боєприпасів для дронів.