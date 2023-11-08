Аварійна служба КП «Миколаївводоканалу» почала відновлювати роботу колектору, який обвалився та залив стічними водами підвальне приміщення будинку в Інгульскому районі.

Про це «НикВести» повідомив депутат Миколаївської міськради Раміль Агабеков, реагуючи на звернення мешканців про допомогу.

Нагадаємо, що в будинку за адресою проспект Миру 27, Б пʼять місяців тому почало затоплювати підвал нечистотами. Жителі скаржились, що досі на проблему не звертали увагу ані у водоканалі, ані місцеві депутати.

В свою чергу, Раміль Агабеков повідомив, що звʼязався з фахівцями комунального підприємства, які заявили, що проблема полягає у колекторі, який треба відновити. Наразі з підвалу почали відкачувати стічні води.

— Посприяв оперативному вирішенню проблеми жильців та їх дому. Звʼязавшись з водоканалом отримав інформацію, що проблема полягає у трубі колектора, що обвалилась. На сьогодні робота з відновлення колектору триває. Стічні води з підвального приміщення дому викачуються, — повідомив депутат.

Нагадаємо, що у Миколаєві жителі будинків біля зупинки Гвардійської на проспекті Героїв України поскаржилися на наповнену водою яму при вʼїзді у двір, яка розрита вже 5 місяців.