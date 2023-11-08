СБУ викрила ще одну інформаторку спецслужб РФ поблизу передової на Донеччині. Вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ, які залучені до контрнаступальних операцій в районі Бахмута.

Як повідомила Служба безпеки України, жінка намагалась встановити координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, у тому числі артсистем HIMARS. Також її цікавили напрямки польотів бойової авіації та маршрути руху важкої бронетехніки українських захисників.

За даними слідства, ворожа поплічниця проводила розвідувальну діяльність за місцем свого проживання — в районі Костянтинівки.

Інформаторка виходила на місцевість та спостерігала за переміщенням військової техніки ЗСУ, а також випитувала «потрібні» відомості у знайомих під виглядом побутових розмов. Отриману інформацію вона передавала до чотирьох Телеграм-каналів, які були створені російськими спецслужбами для відслідковування локацій Сил оборони України. Правоохоронці затримали жінку за місцем проживання.

Як встановило слідство, вона підписалась на ворожі інтернет-ресурси ще на початку цього року та згодом почала публікувати там свої «дописи» з орієнтовними геолокаціями ЗСУ на території регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою, триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила в Одесі ворожого агента, який діяв за завданням головного управління генштабу ЗС РФ — зловмисник розвідував позиції Сил оборони на території регіону.