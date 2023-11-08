У Миколаєві суд відправив під варту 59-річну підозрювану в організації псевдореферендуму в Херсоні

Про це повідомили у пресслужбі Центрального суду.

ЇЇ підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 28 та частиною 5 статті 111-1 КК України.

Зазначається, що у вересні 2022 року, жінка взяла участь у проведенні незаконного референдуму у Херсоні. Зокрема, пропонувала місцевим мешканцям проголосувати, вела облік громадян, які проголосували.

Окрім цього, підозрювана разом представниками окупаційної влади, розмістила в одному з дворів житлового будинку у Херсону виборчу скриньку та закликала місцевих проголосувати за вступ Херсонської області до складу РФ.

У суді підозрювана категорично заперечила свою причетність до інкримінованого злочину. Однак є покази свідків, що на початку окупації, підозрювана розповідала про негативне відношення до української влади, певним чином висловлювала позитивне ставлення до РФ. Крім того, є записи з камер відеоспостереження, як підозрювана організувала концерт у подвір’ї будинку під російським прапором. Також є і інші докази проти жінки.

З урахуванням наявних ризиків, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив застосувати щодо підозрюваної запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Раніше Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту мешканку Чорнобаївки, яка, за інформацією слідства, допомагала проводити окупантам «референдум» про приєднання до РФ.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ.