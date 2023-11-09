Мінцифри планує незабаром запустити на порталі «Дія» вдосконалену послугу з оформлення житлової субсидії — наразі запустили бета-тестування послуги.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Зможете втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави, призначеної на оплату комуналки. Максимально спростили процес оформлення заяви. Зараз, щоб отримати субсидію, потрібно заповнити розширену форму на 21 пункт. Оновлений сервіс скорочує час до 10 хв та містить лише 7 кроків. Усе зручно й просто», — написав міністр.

Долучитися до бета-тесту можна, якщо маєте:

картку платника податків (РНОКПП) у «Дії»;

підстави для отримання субсидії;

не отримували субсидію раніше.

Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням.

Нагадаємо, що віднедавна українці можуть у застосунку «Дія» сплатити штраф за адміністративне порушення. Квитанція про сплату автоматично надійде до суду, а після зарахування коштів справу закриють.