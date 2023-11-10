Українські військові на фронті тестують наземного робота SIRKO, які можуть перевозити вантажі вагою до 200 кілограмів.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Він зазначає, що UGV Sirko-S1 — універсальний наземний робот, створений учасниками оборонного кластера Brave1. Його завдання — допомагати військовим перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій.

Також Михайло Федоров пише, що машину можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Її максимальне корисне навантаження — до 200 кг.

«Розробка вже показала успішні результати в бойових умовах та має позитивні відгуки від військових. У планах розробників — обладнати робота бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування й мінування територій», — пише він.

Нагадаємо, раніше українські розробники створили робота-камікадзе для потреб Сил оборони. Завдяки технології оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.

Також повідомлялося, що український бойовий робот «Лють» успішно пройшов польові випробування.