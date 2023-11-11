З Великої Британії назад до України цього тижня вирушила чергова група військовослужбовців ЗСУ, які проходили навчання у цій країні. Усього в Англії пройшли підготовку 30 тисяч українських бійців.
Про це повідомив прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак у своїй колонці на «УП».
За словами Ріші Сунака, багато українських військових, які в рамках домовленостей проходили навчання в Англії, після повернення на батьківщину потраплять на лінію фронту на сході та півдні країни.
«Як завжди, їх проводжали шеренги британських солдатів, які аплодували своїм українським братам і сестрам, тому що знають, що ви боретеся за наші спільні цінності», — написав Ріші Сунак.
Також він розповів, що станом на сьогодні 30 тисяч українських військовослужбовців завершили навчання у Британії — це артилеристи, морські піхотинці, інженери, бойові медики тощо.
«Не рахуючи 22 тисяч українських військових, яких ми готували ще перед вторгненням у 2022 році», — уточнив британський прем’єр.
Сунак нагадав, що у лютому разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідував частину цих військ, щоб «побачити їх тренування на британських танках Challenger 2».
«Сьогодні я кажу Україні те ж, що й сказав тим солдатам: ми будемо з вами до перемоги», — наголошує прем’єр Британії.
Раніше голова Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що його країна хоче направити до України своїх військових інструкторів, щоб розширити програму підготовки українських військових.
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З Великої Британії назад до України цього тижня вирушила чергова група військовослужбовців ЗСУ, які проходили навчання у цій країні. Усього в Англії пройшли підготовку 30 тисяч українських бійців.
Про це повідомив прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак у своїй колонці на «УП».
За словами Ріші Сунака, багато українських військових, які в рамках домовленостей проходили навчання в Англії, після повернення на батьківщину потраплять на лінію фронту на сході та півдні країни.
«Як завжди, їх проводжали шеренги британських солдатів, які аплодували своїм українським братам і сестрам, тому що знають, що ви боретеся за наші спільні цінності», — написав Ріші Сунак.
Також він розповів, що станом на сьогодні 30 тисяч українських військовослужбовців завершили навчання у Британії — це артилеристи, морські піхотинці, інженери, бойові медики тощо.
«Не рахуючи 22 тисяч українських військових, яких ми готували ще перед вторгненням у 2022 році», — уточнив британський прем’єр.
Сунак нагадав, що у лютому разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідував частину цих військ, щоб «побачити їх тренування на британських танках Challenger 2».
«Сьогодні я кажу Україні те ж, що й сказав тим солдатам: ми будемо з вами до перемоги», — наголошує прем’єр Британії.
Раніше голова Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що його країна хоче направити до України своїх військових інструкторів, щоб розширити програму підготовки українських військових.