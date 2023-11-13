У понеділок, 13 листопада, представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та представники польської сторони проведуть зустріч щодо розблокування пунктів пропуску.

Як зазначають у міністерстві, зустріч відбудеться на кордоні. На неї запрошені представники Міністерства інфраструктури Польщі, представники воєводств, директор Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізники

«Важливо поговорити з нашими водіями та перевізниками, які застрягли з польського боку кордону. Отримуємо різну інформацію з соцмереж, скарги щодо неналежних умов та проблем із органами правопорядку, перевіримо на місці. Будемо вирішувати, якими шляхами витягти українців, що чекають в чергах додому», — зазначив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач

Як додається, за результатами переговорів Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера українська сторона вже вирішила два порушені польськими колегами питання. Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» та оновлення функціоналу системи «єЧерга» — можливість замінювати водія для пустих вантажівок.

Водночас українська сторона вкотре запропоновала польським колегам запустити порожній транспорт через пункт пропуску «Угринів — Долгобичув», де наявна відповідна смуга. Такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону, зауважили у Мінвідновлення.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова-Краківець», «Гребенне-Рава Руська», «Дорогуськ-Ягодин».

Наприкінці жовтня польські перевізники погрожували з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.