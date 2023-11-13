Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час тимчасової окупації Миколаївщини.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, з березня по листопад 2022 року під час тимчасової окупації села Новопетрівка на Миколаївщині підозрюваний за попередньою змовою з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ жорстоко поводилися з цивільним населенням, погрожуючи зброєю та застосовуючи силу.

Також окупанти незаконно утримували, били, погрожували вбивством та катували місцевих мешканців. Вже відомо про чотирьох чоловіків, які постраждали від дій військовослужбовців ЗС РФ.

За скоєне йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що також повідомлено про підозру двом військовим РФ, які під час тимчасової окупації населених пунктів Шевченківської територіальної громади Миколаївської області знущалися та катували місцевих мешканців. Окупанти викрадали патріотично налаштованих чоловіків, вивозили їх за межі населеного пункту, де на відкритій місцевості били людей та інсценували розстріл.