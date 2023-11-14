Відновлювати пошкоджені російськими обстрілами дитячі садки та школи Первомайської громади Миколаївської області почнуть з 2024 року.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив очільник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай.

За його словами, наразі учні громади навчаються дистанційно, однак вже наступного року планується розпочати очний або змішаний формат навчання.

— Перше — потрібно відновити усі заклади освіти, які були знищені або значно пошкоджені. Друге — потрібно, щоб заклади освіти відповідали новим вимогам ДБН стосовно укриттів. Безпекова складова має бути приведена до порядку. На зараз у нашій громаді освітній процес відбувається у дистанційній формі. Так, у всіх наших закладах освіти вже були, так би мовити, найпростіші укриття і напівпідвальні приміщення. Але вони не використовуються, тому що усі заклади пошкоджені. Наскільки швидко триватиме відновлення? На сьогодні точно сказати не можу, але з 2024 року будемо докладати максимум зусиль для того, щоб хоча б частково відновити умови, аби діти мали змогу навчатися очно чи у змішаному форматі, а під час повітряних тривог — ховатися у найпростіших укриттях або спорудах подвійного призначення, — сказав Максим Коровай.

Наразі вже виготовлено проєктно-кошторисну документацію на відновлення чотирьох шкіл та дитячих садочків громади, додав очільник Первомайської селищної військової адміністрації.

— Поки що ми по чотирьох освітніх обʼєктах розробили проєктно-кошторисну документацію. Вона пройшла експертизу й далі працюватимемо над тим, щоб вже з початку 2024 року відбудовувати ці обʼєкти або здійснювати аварійно-відновлювальні роботи. Ми будемо заручатися підтримкою міжнародних партнерів, тому що ані місцевий бюджет, ані обласний бюджет, ані державний бюджет, на жаль, не зможу покрити у повному обсязі ці фінансові витрати, — розповів він.

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