Росіяни вилучають українську літературу з бібліотек на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей майже не залишилося української літератури в місцевих бібліотеках. Роботу зі знищення літератури виконують представники окупаційних адміністрацій, зокрема працівники «управлінь освіти». Звітність за знищення та заміщення літератури на окупованих територіях росіяни надсилають безпосередньо до міносвіти РФ.

Українські книжки росіяни позиціонують як «екстремістську літературу». Проте до неї вони зараховують будь-які українські книги, видані у 1994-2021 роках.

Водночас росіяни у 2023 році завезли на тимчасово окуповані території України приблизно 2,5 мільйони російських книг.

Раніше повідомлялось, що росіяни використовують спорт як шлях до «легалізації» окупації й намагаються інтегрувати спортивні школи на тимчасово окупованих територіях у загальну російську систему.