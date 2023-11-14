Нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що президент Володимир Зеленський не погоджується із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це він розповів в інтерв'ю політологу Вадиму Карасьову.

Як відомо, на початку листопада головнокомандувач дав «The Economist» інтервʼю, в якому заявив, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена.

У відповідь на цю статтю президент Володимир Зеленський заявив, що що Україна не перебуває у патовій ситуації.

Коментуючи це, нардеп заявив, що українцям слід припинити створювати ідолів з військових, які піарять свої дії, замість того, щоб реально оцінювати ситуацію.

— Правильно робить (президент, коли не погоджується із Залужним. - прим.). Я згоден із президентом. Тому що президент реаліст. 7 місяців піарити контрнаступ, а потім піти в лоб туди, де росіяни чекали нас. От прямо туди, саме на ці мінні поля та загородження, в цей бетон. Це геній полководницької думки? Це Суворов чи що? Досить робити нам месій та ідолів. Ми собі створюємо когось, а потім не хочемо навіть визнавати, що король — голий насправді. Хто змушував головнокомандувача бити в центр посиленої оборони, а не по флангах заходити. Де відволікаючі маневри? Ми ж думали, що він чудовий, геніальний полководець. Навіть я на своєму рівні військових знань, навіть я розумію, що це маячня все. А хто вигадав про літаки F-16, що вони все зроблять? — сказав парламентар.

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко хоче, щоб головнокомандувач української армії Валерій Залужний балотувався на посаду президента України на майбутніх виборах.