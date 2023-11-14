Суд визнав винною колишню начальницю відділення-головного менеджера з обслуговування клієнтів одного з районних відділень банку на Миколаївщині у крадіжці коштів клієнтів банку, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненій повторно.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, жінка з грудня 2010 року по квітень 2017 року, зловживаючи службовим становищем, перерахувала на рахунки довірених осіб майже 1 мільйон гривень з депозитних та кредитних рахунків клієнтів банківської установи.

Завдяки достатній доказовій базі провину жінки доведено в повному обсязі. Відтак, вироком суду їй призначено покарання — 7 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом колишнім генеральним директорам миколаївського державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» — «Машпроект», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», і ще одному підприємцю у заволодінні 1,32 мільярдом гривень заводу.