Профспілка машиністів Німеччини GDL заявила про оголошення страйку у середу на 20 годин у контексті переговорів щодо заробітної плати із залізничним оператором Deutsche Bahn.

Про це пише Укрінформ з посиланням на західні ЗМІ.

У профспілці зазначили, що страйк триватиме з 22:00 за місцевим часом у середу до 18:00 години у четвер.

— Цей страйк абсолютно непотрібний, — заявив HR-директор Deutsche Bahn Мартін Зайлер, зазначивши, що в четвер і п’ятницю відбудуться переговори, що були узгоджені обома сторонами.

Він додав, що профспілка машиністів «ігнорує домовленості та діє безвідповідально».

У GDL вимагають підвищити зарплати на 555 євро на місяць і надати машиністам одноразову компенсацію за інфляцію до 3000 євро.

Крім того, профспілка закликає скоротити робочий час тих, хто працює позмінно, з 38 до 35 годин із збереженням заробітної плати.

Нагадаємо, наприкінці вересня гільдія сценаристів Америки (WGA) оголосила, що припиняє страйк, що тривав пʼять місяців.