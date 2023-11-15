Профспілка машиністів Німеччини GDL заявила про оголошення страйку у середу на 20 годин у контексті переговорів щодо заробітної плати із залізничним оператором Deutsche Bahn.
Про це пише Укрінформ з посиланням на західні ЗМІ.
У профспілці зазначили, що страйк триватиме з 22:00 за місцевим часом у середу до 18:00 години у четвер.
— Цей страйк абсолютно непотрібний, — заявив HR-директор Deutsche Bahn Мартін Зайлер, зазначивши, що в четвер і п’ятницю відбудуться переговори, що були узгоджені обома сторонами.
Він додав, що профспілка машиністів «ігнорує домовленості та діє безвідповідально».
У GDL вимагають підвищити зарплати на 555 євро на місяць і надати машиністам одноразову компенсацію за інфляцію до 3000 євро.
Крім того, профспілка закликає скоротити робочий час тих, хто працює позмінно, з 38 до 35 годин із збереженням заробітної плати.
Нагадаємо, наприкінці вересня гільдія сценаристів Америки (WGA) оголосила, що припиняє страйк, що тривав пʼять місяців.
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Профспілка машиністів Німеччини GDL заявила про оголошення страйку у середу на 20 годин у контексті переговорів щодо заробітної плати із залізничним оператором Deutsche Bahn.
Про це пише Укрінформ з посиланням на західні ЗМІ.
У профспілці зазначили, що страйк триватиме з 22:00 за місцевим часом у середу до 18:00 години у четвер.
— Цей страйк абсолютно непотрібний, — заявив HR-директор Deutsche Bahn Мартін Зайлер, зазначивши, що в четвер і п’ятницю відбудуться переговори, що були узгоджені обома сторонами.
Він додав, що профспілка машиністів «ігнорує домовленості та діє безвідповідально».
У GDL вимагають підвищити зарплати на 555 євро на місяць і надати машиністам одноразову компенсацію за інфляцію до 3000 євро.
Крім того, профспілка закликає скоротити робочий час тих, хто працює позмінно, з 38 до 35 годин із збереженням заробітної плати.
Нагадаємо, наприкінці вересня гільдія сценаристів Америки (WGA) оголосила, що припиняє страйк, що тривав пʼять місяців.