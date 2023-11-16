З 15 листопада в Україні вже вісім пасажирських поїздів виходять у рейси з жіночими купе.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Йдеться про маршрути:
Водночас через ремонт колії на Закарпатті поїзд «Одеса — Рахів» у свій перший рейс з жіночими купе з Одеси вирушить 16 листопада, а із Рахова — 17-го.
«Саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе — понад 80% на сьогодні», — зазначають в «УЗ».
Нагадаємо, наприкінці жовтня «Укрзалізниця» розширила пілотний проєкт жіночих купе у пасажирських поїздах на ще чотири маршрути.
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З 15 листопада в Україні вже вісім пасажирських поїздів виходять у рейси з жіночими купе.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Йдеться про маршрути:
Водночас через ремонт колії на Закарпатті поїзд «Одеса — Рахів» у свій перший рейс з жіночими купе з Одеси вирушить 16 листопада, а із Рахова — 17-го.
«Саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе — понад 80% на сьогодні», — зазначають в «УЗ».
Нагадаємо, наприкінці жовтня «Укрзалізниця» розширила пілотний проєкт жіночих купе у пасажирських поїздах на ще чотири маршрути.